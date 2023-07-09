انطلاق أولى فعاليات "برنامج القيادي" في العلاقات العامة والإعلام بالغربية

انطلقت اليوم أولى فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة اكثر من ١٥٠ متدرب بإشراف يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.



وأشار الدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، إلى ان المحاضرة الاولى جاءت تحت عنوان منهجية العلاقات العامة والإعلام في خلق قيادي لديه من الادوات والمهارات ما يمكنه من العمل بابداع قادر على التغيير والبناء والتواصل وتطوير وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالعلاقات العامة، للدكتور محمد فوزي مدير الادارة المركزية للعلاقات العامة والاعلام بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، صفات قيادي او مسئول العلاقات العامة والإعلام، التي يجب أن يتمتع بها من المُرونة و الواقعيّة، الحماس، مُتفاهم، الإبداع، المُغامرة، الابتكار، وقوة الشّخصية، التأثير الاجتماعي والاقناع ، التفكير، ولديه من المهارات ما تمكنه من التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، كما انه يتمتع بمميزات مسؤول العلاقات العامة مثل مواجهة الشائعات خارج المؤسسة وداخلها، توقع الازمات ومواجهتها ووضع خطة لحلها، ومتابعات ما بعد الأزمة، كما يجب أن يكون لديه خبرة بالطّريقة المثالية لبثّ المعلومات، والخبرة في تقنيات الاتّصال واختيار الادوات المناسبة لها، وأن يكون لديه معرفة كاملة بتكنولوجيا المعلومات المتطوّرة، إدارة الوقت، بطريقة جيّدة حتى يقدر على إتمام مهامّه بسُهولة، يجب عليه أن يُتقن مهارات إنشاء العلاقات المهنية الجيّدة، حتى يتمكّن من إدارة الموظّفين، و لديه الخبرة بالأسلوب الأمثل للتّواصل ، كما استعرض الفرق بين العلاقات العامة والإعلام، والعلاقة بينهما.

كما أشار الدكتور محمد شلبي ، منسق عام الدلتا بالمجلس، أن الدفعة الأولى مستمرة من اليوم الأحد الموافق 2023/7/9 وحتى 2023/7/13” بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحاً، على أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق ١٦ يوليو ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

جدير بالذكر ، أن دكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة، حصل علي بكالوريوس التربية الرياضية ودبلوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجستير من جامعة حلوان عام ٢٠١٤ في الإعلام الرياضي بعنوان "ميثاق إعلامي مقترح للحركة الرياضية

كما حصل على رسالة دكتوراه من جامعة الإسكندرية عام ٢٠١٨ بعنوان " إستراتيجية مقترحة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"، كما حصل على عدد من الدورات والدراسات الدولية المتقدمة من دولة ألمانيا.

كما انه صاحب اول رسالة دكتوراه بالجزائر عن "دور الاعلام في تعظيم القيمة المضافة للاحداث الرياضية" وتمت مناقشة الرسالة في المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، بعنوان "دور الاعلام في تعظيم القيمة المضافة للاحداث الرياضية" بإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف مشترك من البروفيسور أحمد بوسكرة أستاذ الإدارة الرياضية بالجزائر، وتم منحها له بتقدير مشرف جدا وهي تعادل ممتاز مع مرتبة الشرف.