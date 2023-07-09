ضبط 303 قضايا مخدرات و156قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (303) قضية مخدرات ، (156) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84266) حكما قضائىا متنوعا.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (303) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (334) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (121,473 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,650 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (23,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,069 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,791 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,185 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (848جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (350جرام).

كمية من مخدر المشروم وزنت (20 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15جرام).

عدد (1208) قرص مخدر.

ضبط 19 بندقية آلية

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (156قطعة سلاح نارى بحوزة137متهم).. وذلك على النحو التالى:

رشاش.

(19) بندقية آلية .

(15) بندقية خرطوش .

(4) طبنجات.

(117) فرد محلى.

(352) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (238) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84266) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(340) حكم جناية.

(27067) حكم حبس جزئى.

(4556) حكم حبس مستأنف.

(41485) حكم غرامة.

(10818) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (308) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20944) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.