حملة مكبرة على الأسواق والمخابز في مطروح

بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فقد تم شن حملة مكبرة على أسواق محافظة مطروح، برئاسة هند محمود مساعد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح.



وأكدت" هند "أن المديرية نجحت اليوم في ضبط اقماح مهربة بكمية وقدرها 8.659 طن، بالإضافة إلي تحرير عدد 13 مخالفة بالمخابز البلدية والأسواق، منها 6 محاضر نقص وزن لبعض المخابز البلدية.



وقالت مساعد، أنه تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن اسعار المواد الغذائية، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة لمحضر القمح السابق ذكره، وذلك من خلال الحملة التي تم شنها برفقة إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح.