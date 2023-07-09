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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البيئة تشارك فى حملة تنظيف قاع البحر بالاسكندرية

حملة تنظيف قاع البحر
حملة تنظيف قاع البحر

قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية بالبدء فى حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بمنطقة الانفوشى بمحافظة الاسكندرية وذلك بالتنسيق مع  نادى روتارى "اسكندرية رمل"، وجامعة الاسكندرية ، والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ،وذلك استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

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الخطة الاقليمية للقمامة البحرية 

حملة 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على رعاية الوزارة للحدث الذى يستمر لمدة أسبوع ، بمشاركة ٤٠ غطاس، موضحةً أن هذه الفاعليات تعد الأكبر من نوعها للمساهمة فى  تقليل أسباب تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقى ، كما تعد أحد الإجراءات التى يتم تنفيذها  للوفاء بالتزامات  مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الاقليمية للقمامة البحرية المنبثقة من برنامج الامم المتحدة للبيئة طبقا لاتفاقية برشلونه وبرنامج عمل البحر المتوسط ميدبول.

الميناء الشرقي 

وأشارت فؤاد، أنه تم اختيار الميناء الشرقى ، نظرًا لانه خليج شبه مغلق تتجمع فيه اعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة مما جعله عرضه لالقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة.

حملة نظافة
حملة 

تجميع المخلفات 

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه عقب إنتهاء الفاعليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الامن منها.

حملة 
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