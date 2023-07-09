درجات الحرارة تهدد حياة الملايين.. الدول العربية في كارثة

شهدت العديد من الدول حول العالم ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة والتي وصلت في بعض البلدان إلى أكثر من 54 درجة مئوية وهو ما قد يهدد حياة نحو 56 مليون شخص وفقًا لبيانات نشرتها صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت واشنطن بوست إلى إمكانية حدوث اضطرابات مرتبطة بالحرارة، مثل ضربات الشمس والتشنجات الحرارية والإنهاك الحراري في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، يقطنها أكثر من 55 مليون شخص

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية ستجعل الطقس الحار خلال العام الجاري أكثر خطورة، مشيرة إلى أنه ليس فقط بسبب زيادة درجات الحرارة ولكن لأن العالم غير مستعد بعد لمواجهة هذه الزيادة.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي في الاثنين الماضي متوسط درجة حرارة عالمية مقدر بـ17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد تجاوز بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة

وعلى المستوى العربي فقد سجلت 10 مدن عربية حضورها ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم، وهو ما سنوضحه لكم في سياق السطور التالية.

ارتفاع درجات الحرارة

أكثر الدول العربية ارتفاعًا في درجات الحرارة

فقد حلت منطقة "الأهواز" في إيران على رأس قائمة أكثر مدن العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث سجلت 50 درجة مئوية

وجاءت في المرتبة الثانية منطقة "أدرار" في دولة الجزائر بدرجة حرارة بلغت 49.5 درجة مئوية.

وفي المرتبة الثالثة أتت مدينة "السنينة" في عمان حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 49.3 درجة مئوية.

وفي المرتبة الرابعة حلت منطقة "تيميون" في الجزائر وذلك بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية.

وفي المرتبة الخامسة جاءت منطقة "عين صالح" في الجزائر بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

وحلت منطقة "صفي آباد دزفول" بإيران في المرتبة السادسة حيث سجلت درجة حرارة 48.8 درجة مئوية.

وفي المرتبة السابعة جاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 48.6 درجة مئوية.

وجاءت منطقة "عبادان" في إيران في المرتبة الثامنة وذلك بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة.

وفي المرتبة التاسعة حلت مدينة "عمادية" في إيران وذلك بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية.

وجاءت منطقة "العمارة" في محافظة ميسان العراق في المرتبة العاشرة بدرجة حرارة 48 درجة مئوية.