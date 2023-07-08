ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم السبت

ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

شبورة مائية

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح

وحذرت، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ونشاط الرياح حيث توجد رياح شمالية غربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط منها مطروح، الضبعة، العلمين، الاسكندرية، بلطيم، دمياط، مما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 متر لذلك يجب على المصطافين توخي الحذر.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 30 والقاهرة 24

طنطا العظمى 34 والصغرى 23

شبين الكوم العظمى 34 والصغرى 24

دمنهور العظمى 34 والصغرى 23

مطروح العظمى 29 والصغرى 24

السلوم العظمى 31 والصغرى 23

سيوة العظمى 37 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24

دمياط العظمى 32 والصغرى 22

الزقازيق العظمى 35 والصغرى 24

المنصورة العظمى 33 والصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23

السويس العظمى 36 والصغرى 23

العريش العظمى 33 والصغرى 23

كاترين: العظمى 33 الصغرى 16