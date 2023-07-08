درجة الحرارة تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا (الأعلى على الإطلاق)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تسجيل درجة الحرارة على سطح الأرض رقمًا قياسيًا جديدًا لتكون 17.03 C وليكون الأعلى على الإطلاق.

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة:

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كانت أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هى 16.88 درجة في يوليو 2016، ليأتي هذا العام ويسجل رقمًا جديدًا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه دائمًا ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة "النينو" التي تزيد من درجة الحرارة على اليابس وفي المحيطات، مشددة على أنه ومن المتوقع كسر هذا الرقم في المستقبل.

ومن المتوقع، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 50 كم/س، وتزيد سرعة هباتها لتؤثر فى شمال البلاد لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس أي تقلل الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على سواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتى بورسعيد، وتستمر هذه الأجواء حتى يوم الإثنين المقبل.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة بدايةً من اليوم السبت 8 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023، إذ توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حالة الطقس ليلًا معتدل على الأنحاء كافة.

كما كشفت الأرصاد الجوية أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وأن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم من 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا السبت 8 يوليو 2023:

تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على شواطئ شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين ومطروح وبلطيم ودمياط المطلة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 – 60 كم|س، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 : 3 أمتار.