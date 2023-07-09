البنك الأهلي يتمسك بضم أيمن أشرف

يتمسك مسؤولو نادى البنك الأهلي بضم أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وعلمت "الوفد" أن اللاعب جلس عدة مرات مع مسؤولي البنك الأهلي وربما يكون إحدى صفقات الفريق الموسم المقبل.

وكان أشرف قريبا من الانتقال لفريق البنك فى يناير الماضي لولا تمسك لجنة التخطيط به، إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر رفض إشراك اللاعب تماما.

على جانب آخر، قرر بابا فاسيليو استبعاد محمد هلال صانع ألعاب الفريق من التدريبات الجماعية وذلك عقب أزمة المنشطات التي أثيرت مؤخرا.

وتلقى مسؤولو البنك الأهلي إخطارا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإيجابية العينه الثانية للاعب محمد هلال مما يستوجب إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر مع عدم مشاركته في تدريبات فريقه.

البنك الأهلي يصارع للبقاء في الممتاز

ويدخل البنك الأهلي في منافسة شرسة على البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة والإسماعيلي وطلائع الجيش وغزل المحلة والداخلية.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلي نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، ضمن الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ11 بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة.