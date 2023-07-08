علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك
أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيله لمباراة الزمالك التي تنطلق بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.
تشكيل فيوتشر ضد الزمالك:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.
خط الهجوم: أحمد عاطف.
يتواجد على مقاعد البدلاء: محمد طارق وعبدالله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبدالكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبدالسلام وبابا توندي.
فيما جاء تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.