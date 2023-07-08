عاجل
"ديلي ميل" تسلط الضوء على المواقع السياحية في مصر الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويقترب من التتويج بالدوري
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك

فيوتشر
فيوتشر

 أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيله لمباراة الزمالك التي تنطلق بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.
 


 تشكيل فيوتشر ضد الزمالك:



 حراسة المرمى: محمود جنش.
 خط الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبدالواحد.
 خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.
 خط الهجوم: أحمد عاطف.


 يتواجد على مقاعد البدلاء: محمد طارق وعبدالله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري وعمر السعيد وعبدالكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبدالسلام وبابا توندي.
 


 فيما جاء تشكيل الزمالك:


 حراسة المرمى : محمد صبحي. 

 خط الدفاع : محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي. 

 خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

 خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي. 

 ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

 

 

txt

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك

txt

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

 

 

 


 

مواد متعلقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

حضور جماهيري ضعيف لـ الزمالك أمام فيوتشر (صور)

ذهبيتان وبرونزيتان للاعبي الزمالك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالمغرب
الجريدة الورقية