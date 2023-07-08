تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة فيوتشر، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب إستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر في الدوري

يقود ناصر منسي هجوم الزمالك في مباراة فيوتشر مساء اليوم السبت، بينما يتواجد محمد أشرف روقا في مركز وسط الملعب بجوار عمرو السيسي، حيث كان الثلاثي خارج التشكيل الأساسي بمباراة غزل المحلة الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

في خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام فيوتشر كل من، محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح .

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