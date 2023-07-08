"مصلحة الجمارك" يكشف كمية الذهب المستورد منذ مبادرة الإعفاء (شاهد)

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن كمية الذهب المسموح بدخولها من الجمارك طبقا لقرار الحكومة، قائلا:" "لا صحة ما نشر وتردد عن حظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، والهدف من الشائعة الضغط على سلع معينة لتخزينها ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "القصد من الشائعة سيء ويهدف إلى الإضرار بمصلحة المواطن والدولة التي يربطها عدد من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول".

وأشار إلى أن أنه لا مشكلة فى دخول أي كمية من الذهب طالما أنها ليست لغرض التجارة، معقبا:" لو حد دخل 5 كيلو دهب دا مش هيتاجر،لكن اللى هيدخل 20 كيلو دا كده بيتاجر".

وواصل الغتوري الدولة استقبلت حتى الآن مايقارب من 454 كيلو ذهب، معفاه من رسوم الجمارك تماما، متابعا:" قيمة الضريبة المضافة تحصل على المصنعية فقط وبتساوى ملاليم".

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب يتم تحصيلها على المصنعية فقط، ولا يوجد مشكلة في دخول أي كميات، وهناك أكثر من 450 كيلو جرام ذهب دخلت البلاد حتى الآن منذ تنفيذ مبادرة زيرو جمارك وإعفاء الواردات من الجمارك.

وقد أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، عن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المصريين القادمين من الخارج من رسوم الضريبة الجمركية على المشغولات والسبائك الذهبية وكيفية خصم ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.

وأضافت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، أنها تلقت خطابًا من مصلحة الضرائب، الذي نص علي إيماء إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023 المتضمن إعفاء الواردات التالي بيانها الواردة بالمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر