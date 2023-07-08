أسعار الذهب تهبط بنحو 30 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم السبت 8 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 30 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2160 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعرعيار "21" عند سعر 2160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2491 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2284 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1868 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1453 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1246 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرعيار "9" مستوى 934 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17440 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1927 دولارًا للأوقية.

الذهب العالمي يتجه لرابع خسارة أسبوعية

الذهب العالمي

تتجه أسعار الذهب لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي إذ عززت بيانات عن الوظائف الأميركية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

استقر أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأونصة، ولكنه انخفض بنسبة 0.5% خلال الأسبوع. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا.

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى مستوي سعر 22.6567 دولار للأونصة، وانخفض أسعار البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 898.83 دولار.

وخسرت أسعار البلاديوم بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى سعر 1.238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 1%.