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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع تنفيذ المشروعات بالمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات داخل مدينة المحلة، إلى جانب أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من شوارع المحلة، لمتابعة انتشار فرق عمل حي أول وثان المحلة من أجل رفع المخلفات والإشغالات، واطل على أعمال رصف وتطوير شارع البحر وميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.

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IMG-20230708-WA0173
الجريدة الورقية