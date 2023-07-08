ياسمين صبري.. 8 تشابهات مع جورجينا تضعها تحت طاولة التقليد

ياسمين صبري، النجمة المصرية، أثارت حالة من الجدل، خلال الفترة الماضية، بسبب موضوع تقليدها لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، أو قيام الأخيرة بتقليدها، حالة من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب النجمة ياسمين صبري، ولكن ما السبب في تقليد ياسمين صبري لجورجينا، وما هي المقومات، أو وجه التشابه بينهما، التي ساعدت يامين صبري في التشابة مع جورجينا.

8 تشابهات بين ياسمين صبري وجورجينا تضعها تحت طاولة التقليد

بمقارنة ياسمين صبري مع جورجينا رودريغيز نجد أنها تتشابه في بعض الملامح معها، بالإضافة إلى النيولك التي تظهر فيه كلاهما، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية 8 أساسيات وتشابه حول تقليد ياسمين صبري لجورجينا رودريغيز.

8 تشابهات بين ياسمين صبري وجورجينا تضعها تحت طاولة التقليد

تشابه ياسمين صبري مع جورجينا رودريغيز:



أولاً: تتمتع كل من ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز بعيون واسعة ومتشابهة.

ثانيًا: تتميز ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز بحنك محدّد ومتشابه فيما بينهما.

ثالثًا: تتبع كل من ياسمين صبري مع جورجينا رودريغيز نفس صيحات الموضة والجمال في معظم صورهما.

رابعًا: تلجأ ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز إلى نفس التعديلات الجمالية.

خامسًا: تسعى ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لتطبيق نفس وضعيات التصوير.

سادسًا: تطبق ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز نفس طريقة المكياج التي تضعه كل منهما.

سابعًا: تعتمد ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز في تطبيق نفس الوضعية في الصورة والزوايا الجانبية.

ثامنًا: تعتمد ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز على نفس تسريحة الشعر.

8 تشابهات بين ياسمين صبري وجورجينا تضعها تحت طاولة التقليد