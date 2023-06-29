ياسمين صبري تتصدر التريند بعد احتفالها بعيد الأضحى

ياسمين صبري.. تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات بحث جوجل، بعد نشر صور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، من داخل إحدى صالات الجيم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



كما نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا لها أمس على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي ترتدي فستانا طويلا باللون البرتقالي داخل أحد المطاعم.

ياسمين صبري



وعادت الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في الأعمال السينمائية، بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات، بفيلمين وهما البعبع بطولة أمير كرارة، وأبو نسب لـ محمد عادل إمام.



فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة النجم أمير كرارة، وبمشاركة الفنانة ياسمين صبري، وتصدر تريند موقع تويتر؛ قبل عرضه في دور العرض، في موسم عيد الأضحى 2023، واستقبل الفيلم والأغنية الدعائية ردود أفعال إيجابية من الجمهور.

ياسمين صبري

وحققت أغنية الفيلم أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعيالمختلفة، وكانت أغنية الفيلم للمطربين رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا".



وفي وقت سابق كانت الفنانة ياسمين صبري أعلنت تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل الفيلم، موضحة أنها تؤدي دور فتاة بسيطة،وتتعرض لمعاناة شديدة من البطل الفنان أمير كرارة، حيث تجمعهما العديد من المواقف الكوميدية التي يشاهدها الجمهور خلال الفيلم.