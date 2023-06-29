سعر صادم لساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور

تحرص الفنانة ياسمين صبري على جذب الانتباه إليها بجمالها وملابسها الثمينة، وأيضًا بقوامها الممشوق، ولفتت الأنظار في أحدث منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بساعة ثمينة وملامح جذابة.

ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بلوك جذاب، حاز على إعجاب متابعيها على إنستجرام، ولفتت الأنظار في إحدى اللقطات وهي ترفع يدها، لتسلط الضوء على ساعتها الثمينة.

سعر ساعة ياسمين صبري

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأسعار ساعات النجوم صورة الفنانة ياسمين صبري، لتكشف ماركة وثمن الساعة، فكتبت عبر إنستجرام: "ساعة يد الفنانة ياسمين صبري من ماركة باتيك فيليب "اكوانت لوسي ترافل" مقاس ٣٨.٨مم كوارتز".

"جسد الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، مينا لون أبيض مع علامات الساعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، وإطار مرصع بـ٤٨ قطعة ماس وإسوار من المطاط الأبيض، ‎رقم الموديل: 5269/200R-001".

وبلغ سعر الساعة وفقًا لما ذكرته الصفحة 73 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون و256 ألف جنية.

عودة ياسمين صبري إلى السينما بعد غياب 4 سنوات

تعود الفنانة ياسمين صبري إلى السينما، بعد غياب أكثر من 4 سنوات، بفيلمين دفعة واحدة، وهما "البعبع" بطولة أمير كرارة، و"أبو نسب" لـ محمد عادل إمام.

واحتفلت ياسمين، بانطلاق عرض "البعبع" في دور العرض المصرية، الاثنين، لتشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، قائلة إن: "هذا الفيلم يتضمن كل مقومات النجاح".

وبجانب أمير كرارة وياسمين صبري، يشارك في بطولة "البعبع"، كل من باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ياسمين صبري تتعاون مع محمد إمام للمرة الثالثة

وتطرقت ياسمين صبري خلال تصريحاتها الأخيرة،6* إلى تجربتها السينمائية الجديدة "أبو نسب"، للمخرج رامي إمام، والمقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2023، موضحة أنها انتهت من تصوير مشاهدها مؤخراً بشكل كامل.

وأبدت سعادتها البالغة بفيلم "أبو نسب" كون أحداثه تدور في إطار اجتماعي كوميدي مختلف، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

وأشارت إلى أنها تكرر تعاونها مع محمد عادل إمام، للمرة الثالثة، بعد فيلمي "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور"، قائلة: "أسعد جداً بالعمل معه، وتجمعنا كيمياء فنية شديدة".

وأكدت أن شخصيتها في "أبو نسب" ستحمل العديد من المفاجآت بالنسبة للجمهور، وتتضمن جزءاً من الكوميديا أيضاً، معربة عن آمالها بأن يُحقق الفيلم نجاحاً ضخماً فور طرحه في دور العرض نهاية يوليو المقبل.