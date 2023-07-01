ياسمين صبري أول سوبر هيرو في تاريخ السينما المصرية

بعد غياب دام 5 سنوات، عادت الفنانة ياسمين صبري بأعمال متنوعة هذا العام، حيث شاركت الفنان أمير كرارة في فيلم "البعبع"، ويعرض منذ أول أيام العيد، وتظهر فيه بدور طبيبة، وفي عمل آخر تستعد له ويُعد أول شخصية في تاريخ السينما المصرية، وتم اختيارها لتجسده وتأخذ دور البطولة المطلقة.

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ياسمين صبري في البعبع

تقوم ياسمين صبري بالاستعداد لتصوير أولى بطولاتها المطلقة في السينما مع المخرج بيتر ميمي من خلال فيلم "دليلة"، وتواصل التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها للفيلم.

ياسمين صبري وبيتر ميمي

ياسمين صبري أول سوبر هيرو

إذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذي تظهر فيه بشخصية "سوبر هيرو"، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفين التي أعلن عنها بيتر ميمي في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي، وتعد شخصية "دليلة" أول سوبر هيرو نسائية في تاريخ السينما المصرية.

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أبطال "أبو نسب" يستعدون لتصوير المشاهد الأخيرة

وعلى الجانب الآخر، يستعد النجمان محمد أمام وياسمين صبرى لتصوير المشاهد الاخير من فيلم "أبو نسب " الخميس المقبل الذى تم استبعادة من منافسة عيد الأضحى لعدم أستكمال المشاهد الاخيرة

طاقم عمل "أبو نسب"

في السياق من المقرر أن يتم طرح فيلم "أبو نسب" في دور العرض السينمائى بموسم صيف 2023 أبو نسب اخراج رامي إمام، تأليف ايمن وتار، بطولة كلا من محمد امام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني،علاء مرسي، وعدد من نجوم الفن والدراما ويعتبر هذا التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري.

أحداث فيلم "أبو نسب"

وتدور أحداث فيلم" أبو نسب " في إطار كوميدي حول البطل محمد إمام الذي يعمل طبيب ويعاني من أزمة النسب، ويعرض الفيلم الأزمات والمشاكل التي تحدث بين النسايب بالإضافه إلي المشكلات الإجتماعية التي يعاني منها الشباب، ، وتلعب ياسمين صبري دور لايف كوتش (مدرب تنمية بشرية)، ويجمعها مع الفنان محمد إمام مواقف كوميدية كثيرة.

أحداث فيلم "البعبع"

بينما تدور أحداث فيلم "البعبع" والذي يُعرض في السينما حاليًا، حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.