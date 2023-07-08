ياسمين صبري: اتهامي بتقليد جورجينا تقليل للمرأة العربية

منذ ظهور الفنانة ياسمين صبري، على الشاشة، والانتقادات تطاردها من حين لآخر، ويحاول البعض إقحامها في مقارنات مع نجمات عالميات، وسط اتهامات لياسمين صبري بتقليدهم.

استحوذت ياسمين صبري، على اهتمام الجمهور بجمالها الهادئ، وبإطلالاتها وملابسها، والتي رائها المتابعين أنها، تقلد كيم كارداشيان.

وبعد هدنة مع الجمهور، ظهرت انتقادات جديدة لياسمين صبري، واتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز في إطلالتها وطريقة التصوير.

رد ياسمين صبري

بعد فترة صمت طويلة علقت الفنانة ياسمين صبري للمرة الأولى على الاتهامات التي تلاحقها حول تقليدها عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز في إطلالتها وطريقة التصوير، مشيرة إلى أنها لا ترى تلك الشائعات مهينة لها.

الفنانة ياسمين صبري

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي أنها تلاحقها هذه الشائعات منذ ظهورها، ولكنها في البداية كانت الاتهامات بتقليد كيم كارداشيان.

وتعتبر النجمة ياسمين صبري أن مثل هذه الاتهامات، هي نظرة التقليل للمرأة العربية وكأنها لا يمكن أن تكون مبدعة بل يجب أن تكون مقلدة.

وأوضحت صبري: أنها الشهرة عرفت طريقها إليها في 2015،ـ وشبهها الجمهور بـ كيم كارداشيان، موضحة :أن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد چورچينا، أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين".

الفنانة ياسمين صبري

عقدة الخواجة

وتابعت الفنانة ياسمين صبري، مش مشكلة اللي يقول يقول اللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال، يؤسفني إحنا في البلاد العربية أحيانا بنتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى، مبنشوفش يمكن قيمة نفسنا أعلى".

آخر أعمال ياسمين صبري

وتشارك الممثلة ياسمين صبري، في فيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة، وكل من النجوم باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

أمير كرارة وياسمين صبري

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها الكبيرة بعرض فيلمها الجديد البعبع، في السعودية والإمارات العربية المتحدة، قائلة "مبسوطة جدًا وشايفة إن الفن المصري كل الوطن العربي بيتفرج عليه، ودي حاجة تسعدنا وتشرفنا".