محافظ المنوفية: "تنفيذ 234 مشروعًا بقطاع الاتصالات ضمن حياة كريمة" (شاهد)

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن وزارة الاتصالات لها دور مهم وحيوي في التدريب على الميكنة والتحول الرقمي.

وتابع "أبو ليمون" خلال تصريحاته عبر فضائية " ten "، اليوم السبت، أنه خلال الفترة الأخيرة تم تدريب نحو 7 آلاف شخص بينهم نحو 2700 من العاملين بالدولة، بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين والمستثمرين لخلق مناخًا استثماريًا جيدًا وتحقيق زيادة النمو الاقتصادي للدولة المصرية.

وأشار إلى أن من بين مشروعات وزارة الاتصالات 81 مشروعًا خاصًا بمد شبكات الألياف الضوئية في القرى والذي يعطي إنترنت فائق السرعة، ونسبة التنفيذ بها أكثر من 80%، منوهًا بأن هناك 40 مكتب بريد بمركزي أشمون والشهداء تم الانتهاء من 38 مكتب بريد ويتبقى مكتبين نسبة التنفيذ نسبة التنفيذ بهما تصل لـ 95%.

وعقب أبو ليمون على زيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف لتفقد وافتتاح بعض المشروعات أهمها مكاتب البريد.

وواصل محافظ المنوفية أنه سيتم توقيع اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات في أكثر من مجال، مشيرًا إلى أن الزيارة تضمنت زيارة بعض مشروعات قطاع الاتصالات بمبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت 234 مشروعًا بما يعادل 15 % من إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة البالغ عددها 1606 مشروعات على مستوى 25 قطاعًا.

وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية "شما" ضمن حياة كريمة:

وأجرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عددًا من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة المنوفية؛ إذ قاما بتفقد أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية شما بمركز أشمون؛ وذلك فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وخلال جولته التفقدية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بالمحافظات كافة للوقوف على أحدث معدلات الإنجاز والتقدم المتحقق وفقًا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ؛ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهذه المحافظات والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم؛ موضحًا أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ لافتًا أنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب البريد كافة التى تقع فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة يتم حاليًا البدء في تدفيع كابلات الألياف الضوئية، إذ يعد آخر مرفق يتم إدخاله بالقرى بعد انتهاء المرافق كافة من أعمالها.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس محمد نصر عن مشروعات الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمحافظة المنوفية؛ إذ انتهت الشركة المصرية للاتصالات من أعمال التحول الرقمى للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تستهدف الشركة الانتهاء من أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الانترنت بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية شما، إذ دار حوار مع أفراد الأسرة ومن بينهم طالب الذى أشاد بجودة خدمة الإنترنت ومعدل السرعة؛ وهو الأمر الذى ساعده في متابعة الدراسة.