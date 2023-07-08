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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

وزير الاتصالات يتفقد تدشين كابلات الألياف الضوئية بقرى المنوفية (صور وفيديو)

وزير الاتصالات ورئيس
وزير الاتصالات ورئيس المصرية للاتصالات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مكتب بريد شما، اليوم السبت.

كما دشن طلعت كبائن الفايبر بشما وعددها 8 كبائن تغطى الواحدة أكثر من 5000 مشترك  ضمن مبادرة حياة كريمة، واطلع على تطوير أعمال الشبكة في 81 قرية بمحافظة المنوفية.

زار وزير الاتصالات منزل أحد المستفيدين من تطوير أعمال الشبكة ضمن مبادرة حياة كريمة.


 

يتفقد ويزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من المشروعات بمحافظة المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة إلى جانب مركز الإبداع كريتيفا وزيارة جامعة المنوفية.

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