إبراهيم عادل: نريد كتابة التاريخ بحصد اللقب الأفريقي

عقد إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي، جلسة مع زملائه بفندق الإقامة قبل المباراة المرتقبة أمام المغرب في نهائي كأس أفريقيا للشباب (تحت 23 عاما).



ويلتقي منتخب مصر مع المغرب مساء اليوم السبت، في نهائي أفريقيا لتحت 23 عاما.



وتأهل منتخب مصر إلى النهائي، بعد فوزه على غينيا بهدف نظيف، فيما صعدت المغرب بعدما فازت على مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وكان الوقت الأصلي والأشواط الإضافية أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.

شدد إبراهيم عادل للاعبي الفراعنة على عدم التهاون، وحفزهم من أجل مباراة اليوم، بعد التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024.



حصد اللقب الأفريقي





وطالب قائد الفراعنة اللاعبين بإسعاد الشعب المصري بحصد اللقب الأفريقي، لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الوطني، عبر التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2019.

وكان منتخب مصر حصد بطولة أفريقيا للشباب في النسخة الماضية، بقيادة شوقي غريب.



