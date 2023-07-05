نادي المريخ يهنئ إبراهيم عادل بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

هنأ نادى المريخ البورسعيدى لاعبه السابق إبراهيم عادل قائد المنتخب الوطنى الأوليمبي ولاعب نادي بيراميدز الحالي، على تحقيق إنجاز الصعود بالفراعنة إلى دورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

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وكان منتخب مصر الأولمبي قد حقق الفوز على نظيره المنتخب الغيني بهدف دون مقابل، ليتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام في المغرب، والمقرر له يوم السبت المقبل الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، لمواجهة منتخب أسود الأطلس.

المريخ يهنئى إبراهيم عادل بالتأهل لأولمبياد باريس

و قال المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدي أيمن عيد أن اللالعب إبراهيم عادل يعد نموذج ناجح يصعد بخطوات ثابتة نحو إثبات ذاته، ويعمل على تأكيد موهبته فى الكرة المصرية، حيث يعد اللاعب أحد نتاج قطاع الناشئين بنادى المريخ في السنوات الماضية.

و أكد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن الفريق البورسعيدي أولى إبراهيم عادل إهتمام كبير منذ إكتشافه داخل فرق قطاع الناشئين، لافتا إلى أن إدارة النادي البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر قد وضعت اللاعب من قبل فى برنامج رعاية متكامل نظراً للموهبة التي يتمتع بها اللاعب والتي اكتشفها مسؤولى النادي .

و أضاف أيمن عيد أن نادى المريخ البورسعيدي يعطي اهتمام كبير بالمواهب فى قطاع الناشئين بمختلف الفئات العمرية، كما يسعى لظهور عدد كبير من الأسماء خلال الفترة المقبلة ضمن تشكيلة الفريق الأول و هو ما تم مع الفريق هذا الموسم، وخلال المواسم الماضية.

إبراهيم عادل أصغر لاعب في نادي المريخ

وأشار المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدي أن بداية إبراهيم عادل كانت فى سن صغير مع الفريق الأول، و تم تحرير عقد إحتراف للاعب بإعتباره أصغر لاعب يتم تحرير عقد إحتراف مع النادي، كما تم منحة فرصه المشاركة في المباريات بالرغم من صغر سنه.

و أختتم أيمن عيد قائلاً قطاع الناشئين فى المريخ من القطاعات التى تحظى بإهتمام أولياء الأكور و اللاعبين فى بورسعيد و المحافظات الأخرى و رغم أن النادى يمر بظروف مالية صعبة إلا أن إدارة المريخ قررت هذا الموسم إجراء الإختبارات للاعبين الجدد بالمجان و بدون أى مقابل من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين و إكتشاف مواهب عديدة مثل إبراهيم عادل حيث لاقت الإختبارات وجود عدد كبير من اللاعبين فى جميا المراحل العمرية .