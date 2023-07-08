أسامة أبو طالب عن "باب عشق": عمل ساحر بلغ قمة النضج

قال الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ان العرض المسرحي "باب عشق" ، الذي يقدم حاليا على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، عملا ساحرا بلغ قمة النضوج كتابة وإنه يعتبر عرضا مكتمل العناصر بأشعاره الرائعة، وموسيقاه وألحانه، وأغانيه.

وأشار أبو طالب، إلى قدرة المخرج حسن الوزير في إبتعاده عن بهرجة المناظر والملابس، وبفهمه لوظيفة السينوغرافيا وتوظيف عناصرها، ودورها دون إفتعال أو استعراض كما هو سائد ومسيطر على غالبية عروض المهرجانات.

وأضاف أبو طالب، أن العرض يعتبر هو العودة الناصعة إلى المسرح الحقيقي البسيط الخلاب المؤثر، والذى يعرفه ويجيده المخرج حسن الوزير ، مثلما يجيد الكاتب إبراهيم الحسيني مؤلف النص ، معالجة و سرد بسيط من قصص التراث فيحوله إلى دراما حية زادتها أشعار درويش الأسيوطي جمالا وفتنة مع أداء حركى متناغم رشيق.

واستطرد الدكتور أبو طالب حديثه بأن، "باب عشق" هو عودة واعية لمسرح حقيقي يحترم العقل ويسمو بالمشاعر ،ويفتح مساحة رحبة للحوار ، مع التحفظ المستمر على وقوع مسرح الطليعة، وسط دائرة النار (العتبة الخضراء سابقا )، موجها التحية لكل الفنانين ولكل الجهود المخلصة المبذولة بمسرح الطليعة وعلى رأسهم مدير الفرقة المخرج عادل حسان.

تدور أحداث العرض المسرحي حول قصيدة تقتل صاحبها، وهي من التراث الشعري، ترصد حياة شاعر يكتب إحدى قصائده حبا في إحدى الأميرات، وهي ابنة حاكم المدينة،وتتوالى الأحداث والمشاحنات، لنرى في النهاية من ينتصر الحب أم الكراهية.

يذكر أن مسرحية "باب عشق" تعرض يوميا على خشبة مسرح الطليعة في التاسعة والنصف مساءًا ماعدا الثلاثاء .

مسرحية "باب عشق" بطولة ماهر محمود إسماعيل، هالة ياسر ، أحمد حسن، فكري سليم، إسلام بشبيشي، شيماء يسري ، هالة ياسر، مي زويد، دنيا عوني، محمد صلاح، محمد أمين ، عمرو علي ، موسيقى وألحان محمد حسني، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، تأليف إبراهيم الحسيني ، إخراج حسن الوزير.