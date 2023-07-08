الزمالك يجدد عقد أحمد حسام لـ 3 مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، أحمد حسام لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.



ووقع اللاعب على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالزمالك.



وتوج أحمد حسام أحرز مع كوماندوز يد الزمالك بـ 8 بطولات جاءت كالتالي:



_3 دورى عام.. مواسم - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

_1 دورى أبطال أفريقيا - 2019.

_1 كأس السوبر الأفريقي - 2021.

_1 السوبر المصرى - 2022.

_1 سوبر دورى المحترفين - 2022.

_1 كأس الكؤوس 2022.



