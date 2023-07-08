السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يجدد عقد أحمد حسام لـ 3 مواسم

احمد حسام لاعب يد
احمد حسام لاعب يد الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، أحمد حسام لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووقع اللاعب على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات  بالزمالك.


وتوج أحمد حسام أحرز مع كوماندوز يد الزمالك بـ 8 بطولات جاءت كالتالي:
 

_3 دورى عام.. مواسم - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

_1 دورى أبطال أفريقيا - 2019.

_1 كأس السوبر الأفريقي - 2021.

_1 السوبر المصرى - 2022.

_1 سوبر دورى المحترفين - 2022.

_1 كأس الكؤوس 2022.

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