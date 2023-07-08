تعليق لمرتضى منصور على تأجيل طعن بطلان عزله من رئاسة الزمالك

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتأجيل الحكم في الطعن المقدم ببطلان عزله من رئاسة نادي الزمالك.

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قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم عزل مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك، لجلسة غدًا الأحد الموافق 9 يوليو للنطق بالحكم.

وقال مرتضى منصور، تعليقاً على تأجيل طعن بطلان عزله للحكم فيه غدا.. "كل شيء يجيبه ربنا كويس، وهقول الحمد لله عليه".

مرتضى منصور يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري:

كان مرتضى منصور طالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

الزمالك يواجه فيوتشر:

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، مباراة الزمالك أمام نظيره فريق فيوتشر، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر، بواقع ثلاثة انتصارات متتالية، منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري، خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.