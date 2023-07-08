عاجل
ياسمين صبري: اتهامي بتقليد جورجينا تقليل للمرأة العربية مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (شاهد)
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفوق الأبيض .. تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر قبل صدام الليلة بالدوري

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

يستضيف إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت مباراة الزمالك أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضًا.. 

txt

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر في الدوري

txt

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة الثالثة والثلاثون بالدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع ثلاثة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

تستعرض " بوابة الوفد " تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر


ألتقي الزمالك بنظيره فيوتشر 3 مواجهات فقط قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في الثلاثة مباريات .

وكانت نتيجة أول لقاء جمع بين الفريقين أنتهي بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ثم فاز في المباراة الثانية بهدف دون رد، لينتهي أخر لقاء بينهما بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

 

مواد متعلقة

الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشربالدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري ..والقنوات الناقلة

المركز الثالث يشعل لقاء الزمالك وفيوتشر

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة

فيوتشر يسعى لفك عقدة الزمالك فى الدوري المصري

الزمالك يرفض عرضاً سعودياً لضم محمد عواد

الزمالك يترقب انتهاء مهلة كهربا ويكشف آخر تطورات أزمة بوطيب
الجريدة الورقية