كشف ملابسات قيام قائد سيارة بالاصطدام بعدد من السيارات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بعدد من السيارات .. وضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل"بالقيادة برعونة وإصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر بالقاهرة.

بالفحص تبين أن السيارة ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص في حادث بالمنيا

وفي سياق مُتصل، لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من مدخل سمالوط على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصى.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وأسفرت عن مصرع "حسن عطية عبد الحليم 35سنة"، ملوى، وإصابة كلا من زياد رجب 17سنة ومنه محمود 11سنة ووليد عبد الناصر 28سنة ومحمد عطية 50سنة وفاطمة عطية 38سنة ومحمود محمد 37سنة وشرين عطية 33سنة وإبراهيم محمد 12سنة، واحمد حسن عطية 12سنة ومنه حسن عطية 9سنوات وعمار حسن عطية 14سنة ونادية عطية 35سنة وملك محمود 13سنة ومحمد محمود 8سنوات ووليد زين 15سنة.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الغام لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيث فى الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها للتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويشن رجال المرور حملات مُكبرة يومياً لضبط كافة المُخالفات المرورية الهامة ولاسيما مخالفات تجاوز السرعة المقررة الأمر الذي يُساهم في خفض مُعدلات حوادث الطرق.