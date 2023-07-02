حملة أمنية تضبط 6 قضايا مُخدرات في دمياط

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفرالبطيخ–فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش -كمية من مخدر البانجو وزنت 8كيلو جرام -كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة (عدد 7متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط متهم بالإتجار في النقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الاشخاص– مقيم بمحافظة سوهاج) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مــبلغ مالى أكثر من 9 مـليــون جنيــه - هاتف محمــــول ) وبمواجهتــه إعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول ، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية"وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية"لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص) وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى وإعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروعفى الإتجار بالنقد مع باقى المتهمين ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الغير مشروع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة من أجل الإيقاع بالمُجرمين ومُخالفي القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.