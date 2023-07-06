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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 28 بلطجيا وتنفذ 384 حكما قضائيا خلال حملة بأسيوط

أسلحة نارية.. المضوبطات
أسلحة نارية.. المضوبطات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة على مركز القوصية بمحافظة أسيوط؛ لضبط الخارجين عن القانون، ومروجي المواد المخدرة  والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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ضبط 283 قضية مواد مخدرة في حملة أمنية


ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد  33 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11بندقية آلية – 13بندقية خرطوش- طبنجة – 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة  28 متهم، لعدد 20 منهم معلومات جنائية.


ضبط 4 قضايا اتجارفى المواد المخدرة،  ضُبط خلالهم، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة  4 متهمين، لعدد 3 منهم معلومات جنائية.


وتنفيذ 384 حكم قضائى متنوع، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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