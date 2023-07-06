حملة موسعة لتطهير شاطئ فلفلة بالغردقة بعد واقعة إلقاء الزجاجات

أعلنت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" بالغردقة عن إطلاق حملة لتطهير شاطئ فلفلة من المخلفات الزجاجية والتى قام بإلقائها أحد العمال و تم إلقاء القبض عليه.

وأعلنت الجمعية فى بيانا لها أن الحملة من المقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل، بمحاضرة عن التوعية البيئية يقدمها فريق الشمندورات بالجمعية ثم تنظيف الشاطيء.

وأشار البيان أن المتطوعين سيقومون بتنظيف الشاطيء من البلاستيك والنفايات الآخرى وذلك حرصًا على سلامتهم، فيما سيقوم عمال الجمعية بتنظيف الشاطيء من الزجاج المكسور، باستخدام أدوات مخصصة لذلك.

كان عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، استجاب بشكل سريع عقب تداول فيديو لأحد الأشخاص أثناء القاؤه زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم شاطىء بمنطقة محيطة باحد المطاعم.

وتم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر، وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم وبالتفتيش تم العثور على متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض علي المتهم مرتكب الواقعة وضبطه والتحفظ عليه لحين عرضه علي جهات لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ووجه محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى إلتزام إدارة المطعم بالتعليمات، وذلك حرصا على ردع إلمخالفين الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى اضرار جسدية أو نفسية أو تلك التى تتضمن تصرفاتهم ترويع للأخرين.