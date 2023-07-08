أستاذ بـطب الإسكندرية تحذّر من انتشار الأفاعي بفصل الصيف "تسبب خطورة للمواطنين"

حذرت الدكتورة مها غانم استاذ ورئيس قسم السموم الاكلينيكية بكلية الطب بجامعة الاسكندرية أن الأفاعي السامَّة وغير السامَّة معًا تقوم بلدغ الأشخاص، وتحقُن الأفاعي السامَّة سُمَّ ,عندما تلدَغ، كما تُسبب الأفاعي غير السامة جروحًا وخزية صغيرة تكون مؤلمةً بعض الشيء، ولكن إذا شعر الشخص بالخوف من لدغة الأفعى، قد يُصبح تنفسه سريعًا ويشغر بالغثيان وتزداد سرعة نبضات قلبه، وتجعله هذه الأَعرَاض يعتقد أنَّه تعرَّض إلى لدغة من أفعى سامَّة

وجهت الدكتورة غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الاكلينيكية 10 نصائح وتحذيرات المصابين بلدغات الأفاعي السامة، خاصة مع قدوم فصل الصيف وانتشار حالات التسمم بلدغات الثعابين.

وقالت «غانم»، إنه عند الإصابة بلدغة ثعبانين أفاعى سامة ينبغي الانتباه إلى 5 أمور ضرورية، وهى أن يكون المصاب هادئًا تماما وإبلاغ شخص بالغ وترك الثعبان وشأنه دون مطاردة وملاحقة كما يجب على المصاب أن يوقف حركاته فور الإصابة والذهب للعلاج في المستشفى .

وحذرت من 5 تصرفات قد يلجأ إليها المصاب وهى عدم قطع الجرح وعدم امتصاص الجرح أو حرقه ويحظر استخدام العصابة ضمادة الجرح بعد العقر بالثعبان عدم الذهاب إلى المعالجين المحليين، والذهاب على الفور للمستشفى.