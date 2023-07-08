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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا فى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

منتخب إسبانيا تحت
منتخب إسبانيا تحت 21 سنة

 تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم انطلاق صافرة مباراة نهائي أوروبا تحت 21 سنة التى تجمع بين منتخب إنجلترا ونظيره الإسباني مساء اليوم على ملعب باتومى أرينا.

 

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منتخب إنجلترا يفوز على مالطا في تصفيات يورو 2024

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منتخب إنجلترا يضرب أوكرانيا بهدفين في تصفيات أوروبا

 

 واستطاع منتخب إنجلترا تحقيق الفوز على منتخب إسرائيل بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، فيما هزم منتخب إسبانيا نظيره أوكورانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليضرب المنتخبين موعدًا فى المباراة النهائية اليوم لتحديد المنتخب المتوج بالبطولة.

 موعد نهائي أوروبا تحت 21 سنة بين إنجلترا وإسبانيا: 

 وتنطلق صافرة الباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا ببطولة أوروبا تحت 21 سنة  في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا فى نهائي بطولة أوروبا: 

 وتذاع مباراة منتخب إنجلترا ونظيره الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وتبثها عبر شاشتها 

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