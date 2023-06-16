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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب إنجلترا يفوز على مالطا في تصفيات يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 فاز المنتخب الإنجليزي على مالطا، بأربعة أهداف نظيفة، مساء اليوم الجمعة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ناشيونال ستاديوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024.
 أهداف منتخب إنجلترا جاءت بتوقيع كل من فيرديناندو أباب لاعب مالطا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة التاسعة، ثم أضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثانى 28 وعزز هاري كين تقدم  إنجلترا من ضربة جزاء فى الدقيقة 31، ثم نجح كالوم ويلسون فى تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 82 من ركلة جزاء أيضًا.

 بهذه النتيجة يحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

 ويحتل منتخب مالطا المركز الخامس والأخير من دون رصيد من النقاط بعد خوضه 3 مواجهات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

 وكان المنتخب الإنجليزي قد فاز في بداية مشواره في التصفيات على المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-1 كما فاز على أوكرانيا بهدفين من دون رد

 تشكيل منتخب إنجلترا ضد مالطا:

 حراسة المرمى: بيكفورد.

 خط الدفاع: لوك شو، ماجواير، تريبير، مارك جويهي.

 خط الوسط: ألكسندر أرنولد، رايس، هندرسون.

 خط الهجوم: ساكا، هاري كين، جيمس ماديسون.

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