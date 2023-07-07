كل ما يدور في ذهنك عن Thread.. قاتل تويتر

كل الأسئلة التي لا تزال لدينا حول Thread، قاتل Meta على Twitter

قد تثير الخيوط الكثير من الضجة، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول الخدمة.

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، عن تسجيل أكثر من 10 ملايين شخص في موقع Thread، منافس Meta لموقع Twitter، خلال الساعات القليلة الأولى من إطلاقه في 6 يوليو، في 5 يوليو 2023، وسيتم عرضه من دون إعلانات في الوقت الحالي، ولكن تم تأجيل إصداره في أوروبا بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، بالمقارنة مع منافسي تويتر المحتملين الآخرين، فقد انفجر الخيوط على الإطلاق، بحلول صباح اليوم التالي لإطلاقه، اجتذب فرع Instagram بالفعل أكثر من 30 مليون اشتراك جديد، وفقًا لمارك زوكربيرج.

يبدو أن الزخم أثار مخاوف إيلون ماسك، الذي ورد أن محاميه الشخصي هدد بمقاضاة ميتا بسبب "أسرار تجارية" غير محددة، ولكن بينما يستمر التنافس بين Meta وTwitter في الظهور، لا تزال هناك بعض الأسئلة الرئيسية حول النظام الأساسي الجديد وكيف تنوي Meta تشغيله.

لماذا التركيز الدؤوب على العلامات التجارية والمؤثرين؟

ليس سرًا أن Meta بدأت في اختبار المواضيع مع مجموعة صغيرة نسبيًا من المبدعين والمشاهير قبل إطلاقها رسميًا، قدمت المجموعة بعض التعليقات المبكرة للشركة، وساعدت في ضمان أنه عندما تفتح البوابات في النهاية، يتم الترحيب بالمستخدمين الجدد بأكثر من مجرد خلاصة فارغة.

عملت الحيلة، وجد المستخدمون Thread الجديدة موجزًا حيويًا مليئًا بالمشاركات عند الانضمام، ولكنه أدى أيضًا إلى الشعور بالارتباك، قد يكون العثور على منشورات من الأصدقاء، ولا سيما المنشورات الحديثة أمرًا صعبًا، إذ يبدو أن خوارزمية الخلاصة الحالية تفضل المؤثرين والمشاهير والعلامات التجارية وحسابات أخرى رفيعة المستوى بشدة، الأمر الذي يقودنا إلى..

ماذا عن التغذية غير الخوارزمية؟

إذا كنت تعرف أي شيء عن Twitter، فهو أن الخلاصة الأصلية والعكسية الزمني مقدسة للكثير من المستخدمين القدامى، وينطبق الشيء نفسه على بعض أركان إنستجرام، التي أعادت موجزها الزمني العام الماضي بعد توقف دام خمس سنوات.

لذلك قد يبدو الأمر مزعجًا بعض الشيء لأن سلاسل الرسائل تحتوي حاليًا على خلاصة خوارزمية واحدة يبدو أنها تعتمد بشدة على المشاركات الموصى بها من الحسابات التي لا تتابعها بالفعل، لا يقتصر الأمر على عدم وجود موجز زمني ، ولكن لا توجد طريقة لعرض موجز مشاركات من الحسابات التي تتابعها فقط (على الرغم من أن البعض قد ابتكر حلًا بديلًا عن طريق العبث بإعدادات التنبيه الخاصة بالتطبيق).

قال كل من رئيس Instagram آدم موسيري وزوكربيرج منذ ذلك الحين إن الخلاصة "التالية" - وهى خلاصة مخصصة فقط للحسابات التي تتابعها - قيد الإعداد، وأكد موسيري أيضًا أنه سيكون هناك خيار كرونولوجي، من المفترض أن يساعد ذلك في معالجة مشكلة "خرطوم القمامة"، كما وصف أليكس كيرشنر من Slate التغذية الحسابية الحالية.

كيف ستتعامل الخيوط مع Fediverse الأوسع؟

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في الخيوط هو وعد Meta بدمج ActivityPub، وهو بروتوكول مفتوح المصدر يعمل على تشغيل Mastodon والأنظمة اللامركزية الأخرى التي تشكل "Fediverse".

قال موسيري لموقع The Verge أن الخيوط أطلقت بدون ActivityPub بسبب التعقيد الذي ينطوي عليه الأمر، قال "إنها تتطلب الكثير من العمل"، لكن يبدو أن الشركة ملتزمة بالفكرة.

في إعلانها، اقترحت الشركة أنها تعمل بشكل كامل على المعيار المفتوح، وما تمثله لمستقبل الشبكات الاجتماعية، كتب ميتا: "تتمثل رؤيتنا في أن الأشخاص الذين يستخدمون التطبيقات المتوافقة سيكونون قادرين على متابعة الأشخاص على المواضيع والتفاعل معهم دون أن يكون لديهم حساب سلاسل، والعكس بالعكس، مما يبشر بعصر جديد من الشبكات المتنوعة والمترابطة".

لكن احتمال تكامل Fediverse النهائي يثير جميع أنواع الأسئلة الجديدة أيضًا، كيف سيتعامل التطبيق، الذي يعد حاليًا فرعًا من Instagram، مع إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة الأساسية الموحدة الأخرى؟ في الوقت الحالي، تتطلب المواضيع حساب Instagram، وهو ليس لامركزيًا أو مفتوح المصدر، وأقل توافقًا مع ActivityPub، لا يمكن للمستخدمين حتى حذف حساباتهم على المواضيع بدون حذف Instagram الخاصة بهم، إذن كيف سيأخذ مستخدمو المواضيع جمهورهم معهم إذا قرروا المغادرة؟ (حتى في Mastodon، فإن العملية بعيدة كل البعد عن البساطة).

كيف سيعرض الأشخاص على آلاف خوادم Mastodon المنشورات على المواضيع ويتفاعلون معها؟ اقترح الرئيس التنفيذي لشركة Mastodon، يوجين روشكو، أن الأمر متروك لمشرفي الخادم الفرديين لتمكين التوافق، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل هذه الوظيفة، وهذا لا يعالج ما قد يكون ممكنًا على الأنظمة الأساسية الأخرى تعهدوا بدعم ActivityPub، مثل Tumblr و Flipboard، والتي قد تكون أقل حماسة بشأن إمكانية الوصول إلى محتوى منصاتهم من خلال خدمة مملوكة لشركة Meta.

يثير دعم Fediverse أيضًا جميع أنواع الأسئلة حول الإشراف على المحتوى، رسميًا لدى المواضيع نفس إرشادات المجتمع مثل Instagram، لكن الأنظمة الأساسية الموحدة حرة في وضع معاييرها وقواعدها، كيف ستحافظ Meta على المحتوى من الأنظمة الأساسية الأخرى الذي يتعارض مع قواعدها من الخيوط بمجرد أن تصبح المشاركات قابلة للتشغيل البيني؟

ماذا عن تعديل المحتوى؟

عند الحديث عن الإشراف على المحتوى، لم تتناول Meta حقًا كيف تخطط لتوسيع نطاق عملية الإشراف على المحتوى للتعامل مع التدفق المفاجئ للمستخدمين الجدد إلى نظام أساسي جديد تمامًا، حتى الآن أوضحت الشركة أن إرشادات المجتمع الحالية في Instagram تنطبق على المواضيع وأنها تأمل في تعزيز بيئة أكثر "إيجابية".

لكن من غير الواضح كيف تتعامل الشركة مع الإنفاذ داخليًا، وبقدر ما يحاول المسؤولون التنفيذيون في Meta تأكيد المشاعر الجيدة، فقد علمنا التاريخ أنه في حالة وجود ملايين المستخدمين هناك سيكونون حتمًا جهات فاعلة سيئة تنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وجميع العلل المألوفة لمنصات التواصل الاجتماعي العملاقة.

في الوقت الحالي، يبدو أن المواضيع تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للاعتدال في Instagram. على سبيل المثال، سيحذرك التطبيق قبل محاولة متابعة مستخدم شارك معلومات خاطئة بشكل متكرر، تدفع الشركة أيضًا المستخدمين إلى متابعة إعدادات الحظر والتقييد وتصفية الكلمات من Instagram، ولكن مع وجود أكثر من 95 مليون مشاركة في اليوم الأول من وجودها، فمن المحتمل أن تحتاج المواضيع في وقت ما إلى موارد الإشراف الخاصة بها.

أين كل الميزات الأخرى؟

على الفور فإن السؤال الأكثر إلحاحًا لمعظم مستخدمي المواضيع هو متى ستبدأ Meta في إضافة مجموعة من الميزات الأساسية التي يمكن أن تجعل المواضيع أكثر وظيفية مثل Twitter والخدمات الأخرى، في الوقت الحالي، أثار الكثيرون عدم وجود عدد من القدرات الأساسية.

الرسائل المباشرة: على عكس Twitter وInstagram، لا تحتوي المواضيع على رسائل خاصة. وحتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان ذلك يمكن أن يتغير، يبدو أن موسيري حذر بشأن الفكرة، إذ أخبر The Verge أنه متردد في المساهمة في "إرهاق البريد الوارد".

واجهة الويب: بالنسبة للكثير من مستخدمي Twitter المتميزين، فإن أحد الجوانب الأكثر إحباطًا في المواضيع هو عدم وجود واجهة ويب مناسبة، في الوقت الحالي، يمكنك عرض مشاركات سلاسل الرسائل يدويًا بالانتقال إلى الملفات الشخصية العامة للمستخدم، ولكن لا توجد طريقة لعرض الخلاصة أو التفاعل مع المشاركات، هنا مرة أخرى، يقول موسيري أن هذا في الأعمال، كتب "الأولوية هى تطبيقات الهاتف المحمول، لكننا نعمل على شبكة الاتصالات العالمية".

البحث وعلامات التصنيف: بينما تجعل "Thread" من السهل العثور على الأشخاص من الرسم البياني الاجتماعي الحالي، لا تسمح لك "سلاسل الرسائل" بالبحث في المشاركات أو حتى استخدام أدوات التصفية الأساسية مثل علامات التصنيف.

إمكانية الوصول: للأسف، كما هو الحال مع الكثير من المنصات الجديدة الأخرى، تجاهلت Thread حتى الآن بعض ميزات الوصول الأساسية، لا يوجد دعم للنص البديل للصور، على سبيل المثال، والذي يبدو وكأنه حذف صارخ جدًا نظرًا لارتباط سلاسل الرسائل بـ Instagram.

الإعلانات: من المحتمل أن معظم المستخدمين (باستثناء العلامات التجارية) لا يطالبون بالإعلانات في خلاصاتهم الجديدة، لكن إطلاق الخيوط أثار أسئلة حول ماهية خطة Meta النهائية للإعلان، وفقًا لـ Zuckerberg، لن يتم عرض الإعلانات في أي وقت قريب، كتب قائلًا: "سيكون نهجنا هو نفسه مثل جميع منتجاتنا الأخرى: اجعل المنتج يعمل جيدًا أولًا، ثم اكتشف ما إذا كان بإمكاننا وضعه في مسار واضح لمليار شخص، وعندها فقط فكر في تحقيق الدخل في تلك المرحلة" Thread.

على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط الميزات التي تعطيها Meta الأولوية أولًا، يبدو من الآمن أن نقول إننا لن نضطر إلى الانتظار طويلًا لبعض هذه الميزات على الأقل، إحدى الميزات التي تتمتع بها شركة Thread على الكثير من منافسيها الجدد هى أن Meta لديها عدد لا نهائي من المهندسين يمكنها تكريسها لهذه المشكلات، وستكون الميزات الجديدة أساسية إذا أرادت الشركة أن تكون "المواضيع" ناجحة على المدى الطويل وليست مجرد حداثة.