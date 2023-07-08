تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإتحاد السكندري فى الدوري

يلتقي فريقا الأهلى ونظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الحادية والعشرين المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري فى الدوري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - آليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتقرر إذاعة مباراة وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.