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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإتحاد السكندري فى الدوري

الأهلي
الأهلي

يلتقي فريقا الأهلى ونظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الحادية والعشرين المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري لتأكيد صدارة الدوري المصري الممتاز الليلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري فى الدوري 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - آليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتقرر إذاعة مباراة وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 

 

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موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة

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