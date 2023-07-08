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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يُطلق خطة جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة اقتصادية جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية على الأسر الأمريكية، وذلك لوضع حد لاستغلال شركات التأمين الصحي التي تستهدف الربح على حساب الطبقة المتوسطة.

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وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية  "تعمل الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الرسوم غير المرغوب فيها لخطة التأمين الصحي التي تلزم المستهلكين برسوم إضافية خفية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الهدف الرئيسي الاقتصادي للإدارة الأمريكية الآن هو خفض نسبة التضخم، وأثنى على الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين.

الأمم المتحدة: اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "أساسية" لأمن الغذاء العالمي

وصف نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اتفاقية تصدير الحبوب من المرافق الأوكرانية عبر البحر الأسود وتسهيل صادرات روسيا بـ "الأساسية" من أجل أمن الغذاء العالمي وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية يوم 17 يوليو الجاري .

وقال حق - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الأمين العام للأمم المتحدة يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي يمثله تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا في دعم أمن الغذاء العالمي، ويشدد على ضرورة استمرار التطبيق الكامل للاتفاقية الموقعة في يوليو 2022 لضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وفعالية".

وأضاف "أن هذه الاتفاقية تساهم في خفض أسعار الغذاء عالميا، وهي الآن أقل بأكثر من 23% عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في مارس 2022".

بايدن: طالبت الرئيس الصيني بتوخي الحذرخاصة بعد لقائه ببوتين 

وفي سياق متصل أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أنه طالب نظيره الصيني شي جين بينج بـ "توخي الحذر" خاصة عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن بكين تعتمد على الاستثمار الغربي.

وأوضح بايدن في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أنه قال لنظيره الصيني هذا ليس تهديدا، هذه ملاحظة، مضيفا " أكدت له أنه منذ دخول روسيا إلى أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، كن حذرا".

يذكر أن الرئيس الصيني قد حذر يوم الثلاثاء الماضي دول منظمة شنغهاي للتعاون من "الثورات الملونة" ومن "حرب باردة جديدة"، وذلك في كلمة أدلى بها خلال قمة المنظمة.

وفي السياق ذاته، تتواجد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في الصين، حيث تلتقي بمسؤولين صينيين منهم رئيس الوزراء لي تشيانج في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم. 

تأتي الزيارة في وقت يدعو بعض السياسيين الأمريكيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

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