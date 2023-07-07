أسباب زيادة نبضات القلب (شاهد)

تسارع ضربات القلب وضيق التنفس والتعب غير المبر، يمكن أن تكون هذه الأعراض مزعجة وقد تشير إلى حالة تعرف باسم مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب زيادة معدل نبضات القلب بصورة غير طبيعية، التي يعاني منها العديد من الأشخاص.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي لزيادة معدل نبضات القلب، حدوث خلل كهربائي في عضلة القلب، مما يسبب زيادة معدل نبضات القلب.

وأشار إلى أفضل طريقة للكشف عن حدوث خلل كهربائي للقلب، هو وضع هولتر لأكثر من يوم، ومن خلاله يتم التوصل إلى معرفة السبب الرئيسي وراء حدوث خلل كهربائي بالقلب.

وواصل موافي أن القلب يحتوي على بؤر تقوم بإصدار الكهرباء للقلب، والقلب يتبع البؤرة التي تصدر أكبر عدد من الكهرباء في الدقيقة.

وبحسب موقع " TheHealthSite " يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب بطريقتين، يبدأ القلب في الخفقان بسرعة تصل إلى أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، يحدث العكس عندما تتباطأ ضربات القلب إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة، نوع آخر من عدم انتظام ضربات القلب هو ضربات القلب المبكرة، حيث يتعرض القلب لضربات إضافية، قد يتسبب هذا في تخطي قلبك للنبض.

ويمكن أن يتسبب عدم انتظام ضربات القلب في حدوث خلل وظيفي في الجسم. هذه الحالة ناتجة عن خطأ في النبضات الكهربائية للقلب، يسبب ارتجافًا في القلب وألمًا في الصدر ودوخة وضيقًا في التنفس، يمكن أن يؤدي تجاهل أعراض عدم انتظام ضربات القلب إلى عواقب وخيمة ، مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية.

يمكن أن يؤدي انسداد الشريان الذي يحمل الدم والأكسجين إلى القلب إلى الإصابة بنوبة قلبية. بدون الدم والأكسجين ، يتقلص الدماغ ويبدأ في الموت. كثيرًا ما يبلغ المرضى عن ضيق في الصدر وضعف ودوار وإرهاق وسرعة ضربات القلب وألم في الجزء العلوي من الجسم. يمكن أن تكون النوبة القلبية قاتلة. لذلك يجب عدم تجاهل علاماته وأعراضه.