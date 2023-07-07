سيارة مسرعة تنهي حياة عامل بالتجمع الأول

لقى عامل مسجد حتفه ، أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة مسرعة تنهي حياة عامل بالتجمع الاول

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور “حسن.ع” عامل مسجد للطريق بمنطقة التجمع الأول صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى (م ع أ) رجل أعمال ومالك سلسلة مطاعم شهيرة، وكان يقود سيارة BMW بيضاء اللون وهرب عقب ارتكاب الحادث.

ويكثف رجال المباحث لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر رقم 9787 جنح التجمع الأول لسنه 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالمنيا

كما تعرض 15 شخصا للإصابة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة رقم 5382ص ا ط ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

خلف الحادث عن إصابة 15 شخصا وهم سيد محمد شحاتة 24 سنة، السيد مرعي عبد المنعم، معتز محمد عبد الرازق 24سنة، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ، وعبد الناصر محمد عبد المفدي38سنة، مقيم بمحافظة قنا، وهاني محمد محمد 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا، وأحمد جودة أحمد 32 سنة، سيد حسان حسني 20 سنة، محمد محمد توكيل 37 سنة، السيد المنشاوي محمد15 سنة، سمير السيد حسني 23 سنة، عبد الحميد عبد الله إبراهيم 47 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد رسلان عبد الرحمن51 سنة، قنا، عبد المنعم إبراهيم محمد 40 سنة، كفر الشيخ، سعد علي عبد العزيز 50 سنة، البحيرة، أحمد السيد فوزي 21 سنة، كفر الشيخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.