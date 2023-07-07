تعرض 15 شخصا للإصابة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالمنيا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة رقم 5382ص ا ط ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

خلف الحادث عن إصابة 15 شخصا وهم سيد محمد شحاتة 24 سنة، السيد مرعي عبد المنعم، معتز محمد عبد الرازق 24سنة، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ، وعبد الناصر محمد عبد المفدي38سنة، مقيم بمحافظة قنا، وهاني محمد محمد 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا، وأحمد جودة أحمد 32 سنة، سيد حسان حسني20 سنة، محمد محمد توكيل37 سنة، السيد المنشاوي محمد15 سنة، سمير السيد حسني 23 سنة، عبد الحميد عبد الله ابراهيم 47 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد رسلان عبد الرحمن51 سنة، قنا، عبد المنعم إبراهيم محمد40 سنة، كفر الشيخ، سعد علي عبد العزيز 50 سنة، البحيرة، أحمد السيد فوزي 21 سنة، كفر الشيخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تعرض شخصان للاصابة ، إثر حادث تصادم بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، كانوا بستقلان دراجة نارية اصطدمت بسيارة بالطريق، جرى نقل المصابين لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقد دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.

على الفور ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة كلا من أحمد جمال، وأحمد محمد خطاب، إثر استقلالهم دراجة نارية اصطدمت بسيارة بطريق الرشاح، جرى نقل المصابين لمستشفى قها لاتخاذ اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين أحداهما كان يذهب بصحبة عائلته وأفراد أسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها، وحدث تلك الواقعة.