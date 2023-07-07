مصر للطيران: تسير 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام لمصر

تسير مصر للطيران 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن اليوم الجمعة بواقع

11 رحلة من جدة

7 رحلات من المدينة

1 رحلة جدة - أسوان

1 رحلة جدة - باماكو





وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة أسيوط والغربية والمنوفية وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وزارة الطيران المدني

وفي سياق آخر نظمت وزارة الطيران المدني على مدار يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 من شهر يوليو الجاري عدة زيارات ميدانية لوفد من دولة بوركينا فاسو وذلك بمواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران المدنى على هامش لقاء الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالسيد أنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له.



بدأت الجولة بزيارة لشركة إيركايرو وكان في استقبالهم الاستاذ حسين شريف رئيس مجلس إدارة الشركة ، حيث تم عرض كافه الامكانات والانشطه والخدمات التي تقدمها الشركة فى مجال الطيران المدنى والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ، ثم أعقبها زياره الوفد لسلطة الطيران المدني المصرى و التي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطيار عمرو الشرقاوي رئيس السلطة مع نظيره بدولة بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جويه مباشره لشركتي مصر للطيران وإيركايرو وكذلك رحلات شحن جوي بين البلدين بحيث تكون بوركينا فاسو هى نقطة الانطلاق للوصول لنقاط أكثر بالقارة الإفريقية تماشيا مع إستراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم الفنى مع جميع دول القارة السمراء.

وفي سياق متصل أجرى الوفد زيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر وكان في استقبالهم اللواء طيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وقد تناولت الزيارة بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف مجالات التدريب الجوى حيث تفقدوا خلالها مقر الأكاديمية والكليات التابعة لها والأقسام المختلفة بها، وأجهزة محاكيات الطيران ونظم المراقبة الجوية وفصول التدريس ومركز صيانة الطائرات، هذا وقد استمع الوفد إلى عرض توضيحى عن الأكاديمية والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالكليات والأقسام التابعة للأكاديمية ومجالات التدريب العملي المختلفة..