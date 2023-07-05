مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام
تسير اليوم مصر للطيران 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع
9 رحلات من جدة
7 رحلات من المدينة
1 رحلة جدة - برج العرب
1 رحلة جدة - باماكو
لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفر الشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة و الترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.