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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير اليوم مصر للطيران 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع

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طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع في غزة

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اليوم الإثنين.. وصول أول رحلة طيران من أرمينيا لمطار مرسى علم

9 رحلات من جدة 

7 رحلات من المدينة

1 رحلة جدة - برج العرب

1 رحلة جدة - باماكو

لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفر الشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة و الترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

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