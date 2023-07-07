أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار الخضروات، من أهم أولويات المصريين وخاصة ربات البيوت، اللآتي يبحثن عن أقل الأسعار لشراء احتياجات منازلهن، من الخضروات لسد متطلبات أسرهن وطهي أشهى المأكولات.

وتتراوح أسعار الخضروات بمختلف الأسواق على حسب كل منطقة، إذ تبدأ أسعار بعض الخضروات من جنيه ونصف وتصل لأكثر من ثلاثين جنيهًا مثل أسعار الثوم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الخضروات بالأسواق المختلفة.

أسعار الخضروات

أسعار الخضروات

الطماطم:- من 2.5 لـ5 جنيهات.

البطاطس:- من 6 لـ8.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ13.5 جنيه.

الكوسة:- من 3 لـ6 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5.5 لـ 7.5 جنيهًا.

فاصوليا:- من 10 لـ 14 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 1.5 لـ 4.5 جنيهًا.

باذنجان رومي:- من 1.5 لـ 3 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 2 لـ 4 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 2 لـ4.5 جنيه.

خيار صوب:- من 5 لـ8 جنيهات.

خيار بلدي:- من 3.5 لـ5.5 جنيه.

بامية:- من 16 لـ24 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ9 جنيهات.

بطاطا:- من 5 لـ6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ8 جنيهات.