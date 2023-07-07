الاستقرار يخيم على أسعار الذهب في مصر اليوم

تشهد أسواق الصاغة صباح اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الذهب وذلك عقب الانخفاضات المتتالية التي شهدها الذهب في مصر خلال الفترة الجارية، وسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 2170 جنيها بعد آخر انخفاض سجله أمس.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب وذلك بعد الانخفاض التي شهدتها أسواق الصاغة المصرية، وفي السطور التالية تقدم بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 .

سعر الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الجمعة 7 يوليو، استقرارا بنحو 2480 جنيها.



سعر الذهب عيار 21



استقر سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، عند قيمة 2170 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، هدوءًا بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، نحو 1860 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



حالة من الاستقرار يشهدها سعر الجنيه الذهب، ببداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، إذ سجل قيمة 17460 جنيها.

أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023:

كما وصل سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، نحو 1912 دولارا.