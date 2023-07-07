الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الاستقرار يخيم على أسعار الذهب في مصر اليوم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تشهد أسواق الصاغة صباح اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الذهب وذلك عقب الانخفاضات المتتالية التي شهدها الذهب في مصر خلال الفترة الجارية، وسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 2170 جنيها بعد آخر انخفاض سجله أمس.

txt

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

txt

تراجع أسعار الذهب تأثرًا بإيجابية بيانات التوظيف الأمريكية

txt

استقرار في أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

txt

تباين أسعار الذهب بين الأسواق المحلية والعالمية

 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب وذلك بعد الانخفاض التي شهدتها أسواق الصاغة المصرية، وفي السطور التالية تقدم بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 .

 

سعر الذهب عيار 24 
 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الجمعة 7 يوليو، استقرارا بنحو 2480 جنيها.

 


سعر الذهب عيار 21 
 

استقر سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، عند قيمة 2170 جنيها.


سعر الذهب عيار 18 

 

سجل سعر الذهب عيار 18، هدوءًا بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، نحو 1860 جنيها.


سعر الجنيه الذهب 
 

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الجنيه الذهب، ببداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، إذ سجل قيمة 17460 جنيها.
أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023:

 

كما وصل سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، نحو 1912 دولارا.

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

التموين: "لولا مبادرة زيرو جمارك لارتفع سعر الذهب لـ3500 جنيه".. فيديو

تراجع أسعار الذهب تأثرًا بإيجابية بيانات التوظيف الأمريكية

استقرار في أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

تباين أسعار الذهب بين الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الذهب تواصل الانخفاض والجرام يسجل 2190 جنيها

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين مسار الفائدة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس
الجريدة الورقية