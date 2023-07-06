تباين أسعار الذهب بين الأسواق المحلية والعالمية

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تؤثر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2185 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارات، حيث سجلت مستوى 1925 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1873 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17480 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1928 دولارًا وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.

لفت إمبابي، إلى ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية أمريكية لليوم، ومن بينها، بيانات التوظيف الأولية وإعانات البطالة وفرص العمل، ومؤشر مديري المشتريات، والتي يمكن أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهر أمس محضر اجتماع يونيو، أن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة.