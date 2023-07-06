استقرار في أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

شهد سوق الذهب استقرار في الأسعار بالمحال مساء اليوم الخميس، وهو استقرار نسبي تشهده أسعار الذهب في مصر منذ عدة أيام، واستقر سعر الذهب عيار 21 في التعاملات الآن عند نفس مستوى أسعار تعاملات منتصف اليوم.

وتشهد أسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا في التعاملات، وهذا الاستقرار من المتوقع أن يستمر حتى نهاية تعاملات الأسبوع، بالتزامن مع الاستقرار النسبي في سعر الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر مساء اليوم الخميس بقيمة 2503 جنيهات، كما سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء اليوم الخميس بقيمة 2190 جنيها.

أمما سعر الذهب عيار 18 في مصر مساء اليوم الخميس سجل 1877 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 14 مساء اليوم الخميس 1457 جنيها.

والجنيه الذهب سجل سعر الجنيه، في مصر مساء اليوم الخميس 17520 جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

وشهد سعر الذهب عالميا اليوم، حالة من التراجع حيث سجل سعر أوقية الذهب انخفاضا بنسبة 0.27%، ليسجل سعر أوقية الذهب نحو 1910 دولارات للأوقية بعد أن كان سعر أوقية الذهب وصل إلى 191518 دولارًا في آخر سعر للإغلاق.