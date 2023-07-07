حورية فرغلي تستأصل الرحم بسبب ورم خبيث.. أول صورة في المستشفى (خاص)

خضعت الفنانة حورية فرغلي لجراحة دقيقة مساء أمس الخميس لاستئصال الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها متسائلين عن تفاصيل حالتها الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية لحورية فرغلي بعد استئصال الرحم

وعلمت بوابة "الوفد" الإلكترونية تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي، حيث أكد مصدر مقرب لها أنها بحالة صحية جيدة، ولكنها تشعر بتعب شديد ولا تستطيع التحدث أو التواصل مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي حتى تتماثل للشفاء تمامًا وتستعيد كامل صحتها مجددًا، مشيرًا إلى أن حورية تعتبر قرار إجراء العملية جاء في الوقت المناسب وأنقذ حياتها من خطر كبير كاد أن يسبب لها كوارث صحية أخرى فيما بعد.

حورية فرغلي

أول صورة لحورية فرغلي بعد خضوعها لجراحة استئصال الرحم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها للعملية الجراحية، والتي ظهرت فيها على فراش المستشفى، وبدت على ملامحها علامات التعب والإجهاد بعد استئصال الرحم والورم الخبيث الذي اكتشفت موجوده مؤخرًا.

حورية فرغلي في المستشفى بعد استئصال الرحم

وسرعان ما انهالت تعليقات الجمهور على صورة حورية فرغلي داعيين لها بالشفاء العاجل وأن يمن عليها الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية، وكانت أبرزها: "حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويزيح عنك أي ألم يارب العالمين .. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا يشفيها ويرفع عنها ويشفي كل مريض أمين يارب العالمين .. ربنا يشفيكى حبيبتى وربنا يجعل كل الى مريتى بيه من مرض فى ميزان حسناتك يارب".

على صعيد آخر، عادت حورية فرغلي مؤخراً، من دولة الإمارات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "ظلال مهجورة"، والذي من المقرر أن تعود من خلاله لشاشات السينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات.

يضم فيلم "ظلال مهجورة" نخبة كبيرة من نجوم وفناني العرب، أبرزهم رشيد عساف، وحسن عبدالفتاح، ومنصور الفيلي، ونادين خوري، وزهير عبدالكريم وهيا القايدي، وعبير اليوسف، وولاء عزام، ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي.

حورية فرغلي

حورية فرغلي تكشف أسرار زيجتها الوحيدة من نجل الإعلامي أحمد فراج

وكانت حورية فرغلي قد تحدثت لأول مرة عن أسرار زيجتها الوحيدة من نجل الإعلامي أحمد فراج، وكشفت سبب انفصالهما بعد 3 أشهر من الزواج، وجاء ذلك خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس" الفضائية.

نفت الفنانة حورية فرغلي أنها انفصلت عن زوجها بسبب عدم الإنجاب، وقالت: "اتجوزت 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج واتطلقت منه 2003 قبل ما أدخل التمثيل، ولكن حدث الطلاق لعدم التوافق بيننا، وبسبب الكلام اللي كان بيتكتب في الجرايد عن جائزة ملكة جمال مصر، وليس بسبب عدم الإنجاب، بس أحنا أصحاب جدًّا لحد دلوقتِ".

حورية فرغلي

وأضافت الفنانة حورية فرغلي: "لما اتجوزت 3 شهور، اكتشفت إني مبخلفش ومليش في الإنجاب، ومش ده كان سبب طلاقي ولكن مكناش سعدا مع بعض"، فيما أشارت إلى السبب الحقيقي وراء عدم إنجابها قائلة: "كذا دكتور أكدوا لي إني مليش في الخلفة ودي حاجة مولودة بيها وعملت اختبار في إنجلترا قالوا لي الرحم نفسه مش طبيعي، وأنا الحمد لله راضية".