الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى وادي النطرون

تطلق مديرية أوقاف البحيرة اليوم الجمعة، قافلة دعوية بوادي النطرون، وتشمل القافلة الدعوية أداء خطبة الجمعة والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وبيانها كالتالي :



1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب مدير المديرية النور – مدينة وادي النطرون

2. الشيخ / محمد رجب خليفة وكيل المديرية الرحمة – مدينة وادي النطرون

3. الشيخ / علاء محمود السيد إمام وخطيب الشهيد أيمن – الرست

4. الشيخ / أسامة أحمد محمد إمام وخطيب عثمان بن عفان – الرست

5. الشيخ / أحمد محمود محمد إمام وخطيب عباد الرحمن – الرست

6. الشيخ / أحمد جمال محمد إمام وخطيب التقوى – المدينة

7. الشيخ / محمد يسري محمد إمام وخطيب الشاكرين – المدينة

8. الشيخ / حسن سليمان أحمد إمام وخطيب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) – المدينة

9. الشيخ / محمد عبد الغني العالم إمام وخطيب الهداية – المدينة

10. الشيخ / محمد صبحي الدهمة إمام وخطيب الإخلاص – يحيى أبو عيسى

11. الشيخ / أحمد محمد ديغم إمام وخطيب الشرقي – المدينة

12. الشيخ إيهاب عبده الصعيدي إمام وخطيب المصطفى – المدينة

الشيخ /محمد محمد طه إمام وخطيب السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) – مدينة بدر

1. الشيخ / محمد زكي مهينة إمام وخطيب الحمد مجدي حسانين – مدينة بدر

2. الشيخ / أحمد قطب علي إمام وخطيب الأقصى – مدينة بدر

تصريحات وزارة الاوقاف



وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، كما أكد أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا على التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.



كما قدَّم أ.د/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى مدى حرصه على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أنه قد بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب 9681 متقدمًا ، منهم 362 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,7% ، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,2% ، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف إمام، وأن الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي يرضي المواطن.



