الأوقاف: اختيار الإئمة يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء مجموعة من الأئمة للحضور مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 10 صباحًا بمكتب مدير عام المكتب الإعلامي، وهم:



1. الشيخ/ السيد علي السيد علي عمارة الجيزة

2. الشيخ/ أحمد عبد السعيد محمد محمود الجيزة

3. الشيخ/ أحمد علي سالم متولي الجيزة

4. الشيخ/ حسام الدين عبد الفتاح نصار الغربية

5. الشيخ/ محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

6. الشيخ/ إبراهيم شوقي حامد حسانين السويس

7. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي جنوب سيناء

8. الشيخ/ أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم أسيوط

9. الشيخ/ الحريري علي عباس محمد قنا

10. الشيخ/ عبد الرضا شحات عبد الجابر قنا

11. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام بورسعيد

12. الشيخ/ محمد حسني علي قبيصي سوهاج

13. الشيخ/ محمود عبد العال محمود عبد العاطي سوهاج

14. الأستاذ/ محمود علي حسن علي سوهاج

15. الشيخ/ محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

16. الشيخ/ أحمد عبد التواب مشرف مشرف بني سويف



تصريحات وزير الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، كما أكد أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا على التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.



كما قدَّم أ.د/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى مدى حرصه على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أنه قد بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب 9681 متقدمًا ، منهم 362 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,7% ، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,2% ، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف إمام، وأن الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي يرضي المواطن.