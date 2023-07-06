توزيع 2 طن لحوم من أضاحي الأوقاف بالقليوبية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس 6 يوليو 2023م توزيع (2) طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.



وتفقد سيارات اللحوم عبر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته بالدور المجتمعي المثمر والفعال الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة، وأن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.



موضحًا أن محافظة القليوبية قد شهدت على مدى ثمانية شهور توزيع (86) طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع الأضاحي والإطعام بوزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف

تصريحات وزارة الأوقاف

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، اليوم الخميس 6 يوليو 2023م بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي وذلك بحضور ، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وقد شملت الجولة تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي شمل لجان اختبارات الأئمة، وقاعات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الجولة وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الدكتور/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الاختبارات تتم في بنزاهة وشفافية واضحة، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات، موضحًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات في كل مجال.

وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، كما أكد أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا على التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.