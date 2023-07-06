عاجل
حسين الشحات يتحدث عن دور عائلته في بقائه مع الأهلي خبير دولي يكشف توقيت استخدام روسيا للنووي ضد أوكرانيا .. فيديو شروط القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد خزنة سلاح حالت دون قتل جنديٍ ثانٍ بعملية كدوميم (صور)
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تطالب ذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين فى المسابقة الأخيرة بإنهاء الإجراءات للتعيين

الأوقاف
الأوقاف

طالبت وزارة الأوقاف، الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م بسرعة التقدم بأوراقهم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، متضمنة الآتي:


1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
2- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.
4-  إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.
5-   نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.
6-  شهادة الميلاد المميكنة.
7- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 
8-  أصل المؤهل الحاصل عليه.
9-  شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
10-  إقرار الذمة المالية.
11- إقرار الحالة الاجتماعية.
12-  عدد أربع صور شخصية حديثة.
13- ملف لحفظ المستندات.

txt

الأوقاف تطلق قافلة دعوية بوادي النطرون غدًا

txt

توزيع 2 طن لحوم من أضاحي الأوقاف بالقليوبية

txt

وزير الأوقاف يتفقد سير أعمال الاختبارات بمركز إعداد القادة

txt

وكيل الأزهر يطمئن على صحة طالب الثانوية المصاب في حادث سير بسوهاج

 


أسماء الفائزين


1. مصطفى محمود عبد المجيد الاعرج - الغربية
2. محمد ماهر محمود عبد العزيز - الغربية
3. أحمد جلال عبد الحميد ابو المعاطي ذهب - الغربية
4. مصطفى عاطف فتحي ابو رفاعي - الغربية
5. بهنسي جمال عبد الباسط عبد الحميد الحنفي - كفر الشيخ
6. محمود البكري عبد السميع إبراهيم - الاقصر
7. عبده عثمان عبد المعبود أحمد - البحيرة
8. محمد زكريا أحمد بسيوني ابو الخير - البحيرة
9. فارس السيد محمد عبده - الدقهلية
10. محمد رضا محمد محمود محمد - الدقهلية
11. عبد الخالق محمد فتحي عبد الخالق البكري - الدقهلية
12. نبيل شعبان السيد الديب - المنوفية
13. سعيد محمد سعيد محمد - المنوفية
14. أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم منصور - المنوفية
15. طارق محمد دياب ابو خشيم - المنوفية
16. مؤمن محمد عبد الهادي أحمد - القاهرة
17. علم صادق هلالي صادق - أسوان
18. الأمير جاد الرب مسعود خميس - أسوان
19. سلام محمد دسوقي محمد سلام - الجيزة
20. أحمد ناصر عبد المعز عبد الغني - القليوبية
21. مصطفى حمدي سلامه بيومي - القليوبية
22. طه حسين عبد العظيم عبد الغني - المنيا
23. أحمد محمد علي عبد الحافظ - المنيا
24. أحمد حمدي عبد النبي عوض الله - الدقهلية
25. عبد الرحمن خلف امين إبراهيم - سوهاج
26. أحمد بدير بدوي طه - الغربية
27. هاني رأفت محمد زكي عوض - كفر الشيخ
28. محمد عبد الوهاب سعد علي - كفر الشيخ
29. أحمد جمال الدين محمد حماد - الدقهلية
30. أحمد حماده حسن عبد الله - أسيوط
 

مواد متعلقة

الأوقاف تطلق قافلة دعوية بوادي النطرون غدًا

توزيع 2 طن لحوم من أضاحي الأوقاف بالقليوبية

الأزهر يطالب بالتصدِّي لإرهاب الصهاينة بعد الهجوم على جنين

إطلاق النسخة الأولى من جائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات إلى ألواح غذائية

تعرف على شروط القبول بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
الجريدة الورقية